Raper O.S.T.R. przygotowuje nowy festiwal muzyczny w łódzkiej Atlas Arenie

Po trasie koncertowej „#120minutzzycia”, podsumowującej dwadzieścia lat twórczości łódzkiego artysty, O.S.T.R. realizuje nową inicjatywę - 120 Rap Fest. Impreza ma zadebiutować 22 kwietnia przyszłego roku w Atlas Arenie w Łodzi.

Muzyk właśnie „skrzykuje” przyjaciół, żeby stworzyć nowe wydarzenie, jako jego gospodarz, host i pomysłodawca.

- Muzyka, street art, nawijki, początki, pionierski duch, kiedy wszystko się tworzyło i budowało - zapowiadają organizatorzy festiwalu. - Wracamy do lat 90-tych, do kaseciaków, do crusingu po ulicach, wymieniania się kasetami VHS, boom-boxowego grania, tagowania i słów o mocy zmieniającej życie. Kto przeżył ten czas, ten wie, kto nie przeżył, ten doświadczy.