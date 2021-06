Raport o stanie województwa łódzkiego za 2020 r. Ubyło tysiące mieszkańców

Na koniec 2020 r. województwo łódzkie liczyło 2 mln 437 tys. 970 osób, co znaczy, że w ciągu roku ubyło w regionie 16 tys. 803 osoby, a to mniej więcej tama skala, jakby z powierzchni ziemi zniknęło miasto wielkości Łasku czy Rawy Mazowieckiej. Problem depopulacji nie jest oczywiście nowością, a jej powody znane są od lat: przewaga zgonów nad narodzinami i nakładające się to ujemne saldo migracyjne.

Łódzkie wciąż jest najstarszym województwem w kraju: ma najniższy udział ludności w wieku przedprodukcyjnym, czyli 17,1 proc., co daje szesnaste, ostatnie miejsce w Polsce w 2020 r., oraz najwyższy udział ludności w wieku poprodukcyjnym, aż 24,7 proc. czyli pierwsze, acz najgorsze w tej statystyce miejsce na tle wszystkich innych województw. W raporcie zauważono jednak, że "stopniowej poprawie ulega dalsze trwanie życia mężczyzn i kobiet, a s stosunku do roku 2010 wzrost ten wyniósł niemal 2,5 roku dla mężczyzn i ponad 1,5 dla kobiet, a to wartości lepsze niż średnio w kraju (2 lata dla mężczyzn i 1,2 roku dla kobiet)."