Rawa Mazowiecka na unikalnych archiwalnych zdjęciach. Jak zmieniły się najbardziej charakterystyczne obiekty?

Charakterystyczna rawska baszta z pewnością rozpalała wyobraźnię ze względu na swoją malowniczość i historię.

Budowla powstała w drugiej połowie XIV wieku na polecenie księcia Siemowita III i była najdalej wysuniętą na południowy- zachód warownią Mazowsza leżącą na szlaku handlowym z Pomorza na Ruś. Budynek uległ zniszczeniu podczas pożaru w 1507 roku, a po odbudowaniu pełnił funkcję więzienia i trzeba przyznać, że „lokatorów” miał znaczących. To właśnie w rawskim zamku więziono, między innymi: koadiutora arcybiskupa Rygi Krzysztofa Meklemburskiego, syna króla Szwecji Karola IX Karola Gyllenhielma , wodza szwedzkiego Jakuba Pontusa de la Gardie , czy samozwańczego hospodara mołdawskiego Iwana Podkowę. Podczas potopu, wojska szwedzkie po zdobyciu warowni częściowo wysadziły ją w powietrze, mimo to była zamieszkana aż do 1794. Zniszczeniu budowla uległa dopiero na przełomie XVIII i XIX wieku, kiedy to Prusacy rozebrali większą część zamku, a pozyskaną cegłę wykorzystali do budowy domu komendanta i lazaretu.

Za przedwojennych fotografiach dostrzeżemy także, iż zamkowa wieża pozbawiona jest swego zwieńczenia. Ceglany hełm wieży zawalił się po uderzeniu pioruna w 1856 roku. Natomiast obecny kształt, budowla zyskała w latach 50-tych XX wieku, kiedy to zrekonstruowano górną część wieży głównej, fragment murów kurtynowych i odsłonięto zarys fundamentów.