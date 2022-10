Reaktywacja Akcji Krzysztof w Łodzi. Kierowcy znów zaproszą seniorów na wycieczki

Akcja Krzysztof ma już w Łodzi ponad 10 lat. Nazwę wzięła od św. Krzysztofa, patrona kierowców. Kilku zmotoryzowanych łodzian w ramach wolontariatu zamienia się w „Krzysztofów” i wozi prywatnymi samochodami osoby starsze lub niepełnosprawne na wycieczki i dotrzymuje im towarzystwa. Wycieczki nie są dalekie, koszty paliwa pokrywają kierowcy.

Inicjatywa nie jest sformalizowana. Z jej pomysłem wyszedł łodzianin Ryszard Chudzik. Zauważył, że jego mamie na starość bardzo brakowało aktywności i wyjścia do ludzi. Postanowił to zmienić,

Przed pandemią akcja Krzysztof odbywała się regularnie co dwa, trzy miesiące. Podopieczni i kierowcy zwiedzali już łódzkie teatry, palmiarnię, byli też w Zgierzu.

Niestety w czasie pandemii wielu podopiecznych zmarło. Przed pandemią odszedł też jeden z naszych „Krzysztofów” - mówi Ryszard Chudzik.

Dlatego teraz poszukiwani są nowi wolontariusze i potrzebujący. Chętni do zostania Krzysztofami mogą przyjść dziś o godz. 14 do kawiarni Palmiarni Źródliska lub zadzwonić pod numer Mogą też przyjść osoby niepełnosprawne lub ich opiekunowie, by poznać szczegóły akcji. Wśród nowych wolontariuszy ma być też pierwsza kobieta – uczestnicy akcji będą na nią mówić „Krzysia”.