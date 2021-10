Recenzja - James Bond w „Nie czas umierać”: Bardziej zmieszanie niż wstrząśnięcie.

A to pandemia, a to zawirowania na stanowisku reżysera, a to konieczność odpowiedzenia na wyzwania nowych czasów, w których James Bond uchodzi za „seksistowskiego, mizoginistycznego dinozaura” - co wypominała mu już Judi Dench jako M. Mniej zaś współczesnym moralistom przeszkadza to, że jednocześnie zabijał dziesiątki mężczyzn, często „zwykłych żołnierzy” wrogiej drużyny, co dla ofiar tego zakresu jego działalności (i na przykład ich rodzin) miało jednakże poważniejsze konsekwencje. Nic zatem dziwnego, że agent 007 postanowił udać się na zasłużoną emeryturę.

Nowe czasy sprawiły zarazem, iż w wyczekanej, dwudziestej piątej część serii słynne „Double O Seven” otrzymuje po nim w spadku agentka. Z tego może się albo zrodzić jatka, albo Bond zostanie wepchnięty w bambosze. Co ciekawe, reżyser Cary Joji Fukunaga - który odgrażał się, że Bond Seana Connery’ego to gwałciciel - zdecydował się na jedno i drugie, zrealizował więc coś w rodzaju rodzinnego melodramatu z imponującymi sekwencjami akcji, które jednak robią wrażenie potwierdzającego finansowy rozmach produkcji dodatku do próby przekonania nas, że oto oglądamy posiadającą szekspirowski wymiar przypowieść o pamięci, dziedziczeniu grzechów oraz o tym, że nie można utknąć w przeszłości. Będąc Bondem również. Teraz to już nie ojczyzna - Zjednoczone Królestwo - jest tą wartością, dla której można poświęcić życie. Bond zrzucił mundur, wygniótł garnitur i stał się człowiekiem. Ale nim przemieni się w przytulaśnego „misiaczka” w fotelu, moim zdaniem, cykl rzeczywiście potrzebuje kolejnego odświeżenia, bo za chwilę będzie jedynie udowadniał, iż jest progresywny i zgodny z obowiązującymi trendami.