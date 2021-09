Recenzja - Teatr Powszechny w Łodzi: "Chciałem być". Wielki rejs z Mariuszem Krzysztofem Krawczykiem Ostrowskim

Prace nad spektaklem „Chciałem być” do tekstu i w reżyserii Michała Siegoczyńskiego zaczęły się w Teatrze Powszechnym jeszcze za życia Krzysztofa Krawczyka. Niespodziewana śmierć niezapomnianego wokalisty sprawiła, że termin prapremiery widowiska przesunięto na wrzesień. Odejście Krzysztofa Krawczyka, jak i początkowe napięcia pomiędzy „Powszechnym” a menagerem artysty wpłynęły zapewne nieco także na kształt samego przedsięwzięcia. Ujmującego hołdu dla tak mocno związanego z Łodzią piosenkarza. Ale i pytania o cenę, jaką płaci się za popularność.

"Chciałem być" w Teatrze Powszechnym

„Chciałem być” to czwarty tytuł zrealizowany przez Michała Siegoczyńskiego w Teatrze Powszechnym, łódzcy widzowie mogli więc się już przyzwyczaić do jego specyficznego teatralnego języka. Kulminacja ulubionych rozwiązań formalnych stosowanych przez artystę w nowym przedstawieniu może niektórych przyprawić o zawrót głowy. Wątki przenikają się niczym nitki w tkackim splocie, chronologia nie jest już tylko zaburzona, ale po prostu została wrzucona do miksera, postacie wysypują się całymi kartami książki telefonicznej, a niektóre grepsy (np. zazdrosna Ewa Krawczyk przerywająca uczuciowe wspomnienia męża) ponawiane są tak często, jak dziury na łódzkich ulicach. Autor zarazem, jak zwykle, bawi się językiem, szatkuje szyk zdań, dozuje napięcia w konstrukcji monologów i dialogów, co wymaga od widza uwagi bliższej słuchaniu melodii, odczytywania sensów nie tylko w relacjach pomiędzy bohaterami i treści sformułowań, ale również w tonacji, brzmieniu, natężeniu wypowiadanego przez aktorów ciągu słów. Pozostaje przy tym intensywnie przywiązany do tego, co napisał, bardziej obawiając się raczej - jak sądzę - zarzutów, iż coś z obfitej biografii bohatera spektaklu pominął, niż poczucia nadmiaru. Tymczasem, z jednej strony życiorys Krzysztofa Krawczyka jest tak złożony, iż i tak nie udało się wielu istotnych elementów pomieścić, a z drugiej „opiłowanie” przedstawienia z części „przywilejów” jakości pełnej świetnych sekwencji produkcji i tekstu Michała Siegoczyńskiego w żadnym stopniu nie zaszkodzi, a mogłoby wpłynąć na potoczystość całości i notoryczne utrzymanie zainteresowania widzów w najwyższym stanie skupienia.