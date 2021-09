Recenzja - Teatr Studyjny w Łodzi: Kilkanaście postaci o krok przed aktorską osobowością

Jako pierwszy z trzech dyplomów zaplanowanych przez absolwentów wydziału aktorskiego Szkoły Filmowej w Łodzi, na scenie Teatru Studyjnego, zobaczyliśmy adaptację sztuki „Mary Page Marlowe” autorstwa amerykańskiego dramaturga i scenarzysty Tracy’ego Lettsa. Aktorskich debiutantów reżyserował również debiutujący w roli twórcy spektaklu dyplomowego Adam Orzechowski, na co dzień dyrektor gdańskiego Teatru Wybrzeże (na swej macierzystej scenie już tekst Lettsa przed kilku laty zrealizował). Spektakl nurza się w mechanizm pamięci - oto blisko siedemdziesięcioletnia bohaterka wspomina wydarzenia ze swojej przeszłości, samą siebie w rozmaitych okresach życia. Zgodnie z intencją autora, Mary Page w różnym wieku gra kilka aktorek, co w atrakcyjny scenicznie sposób podkreśla, że choć jesteśmy tą samą osobą, noszącą to samo imię, to lepimy siebie niejako z wielu osobowości, jakimi byliśmy od dzieciństwa po starość. Rozliczająca swoje życie Mary Page spogląda na siebie z przeszłości z dystansem, chwilami z ciepłą serdecznością, innym razem z przerażeniem, ale też z bolesnym poczuciem, że drugi raz życia przeżyć się nie da, odwrócenie niespełnień i porażek jest niemożliwe, to, co zostało zmarnowane i stracone, takim pozostanie. Oczywistość, a przecież niejednemu z nas z tego powodu chce się krzyczeć. W dodatku dostrzegalna po latach daremność starań o unikanie błędów, „naprawienie” charakteru jest na scenie „Studyjnego” poruszająca tym silniej, iż oglądamy młodych ludzi, którzy są dopiero na początku swojej życiowej drogi.