Recenzja "Trzy tysiące lat tęsknoty": Nim baśnie będą „zakazanymi piosenkami”

Chociaż cywilizacja rozwija się jak Łódź, pewne kwestie dotyczące człowieka pozostają jakoś niezmienne. Potwierdzane przez wieki przykazanie, iż należy uważać z wypowiadaniem życzeń, bo mogą się one spełnić, w filmie „Trzy tysiące lat tęsknoty” George’a Millera (na podstawie opowiadania A.S. Byatt) skonfrontowane zostaje z refleksją o konsekwencjach pokrywania pragnień skrytych w głębi serca samozadowoleniem ze stabilizacji.

Reżyser i współscenarzysta produkcji opowiada baśń w rzeczywistości, w której nauka i tzw. światły, nowoczesny homo sapiens pozbyli się bogów, duchów, elfów, demonów, nawet aniołów, uznając, że lepiej wytłumaczą świat. Bohaterka tej historii, narratolożka (taki zawód, dzięki któremu można wygodnie żyć, mieszkać w sporej posesji w Londynie i podróżować po całym w świecie) dr Alithea Binnie (w tej roli niezawodna Tilda Swinton), przekonuje słuchaczy podczas wykładów, że nie musimy już odwoływać się do mitów oraz nadnaturalnych zjawisk i bytów, by obłaskawić to, co nas przeraża.