Referendum w Łodzi. Jak Hanna Zdanowska zyskiwała na wszelkich próbach odwołania jej z urzędu ANALIZA

Październik 2018 r. W Łodzi przed kamerami staje wicepremier Jacek Sasin (PiS) z bardzo prostym przekazem: jeśli Hanna Zdanowska wygra wybory prezydenta Łodzi, jej mandat zostanie wygaszony, a premier powoła komisarza. Powód też prosty: Zdanowska została już w czasie kampanii prawomocnie skazana na 20 tys. zł grzywny za poświadczenie nieprawdy, a ustawa o pracownikach samorządowych jasno mówi, że ktoś taki w urzędzie zatrudniony być nie może. Politycy PO przedstawiali interpretacje, że akurat w przypadku Zdanowskiej nadrzędnym aktem jest kodeks wyborczy, wedle którego skazany „tylko” na grzywnę nie tylko może startować, ale i objąć stanowisko w przypadku zwycięstwa. Ale wojna trwa w najlepsze. Trzy doby przed ciszą wyborczą wojewoda Zbigniew Rau apeluje do prezydent o rezygnację, bo w przypadku zwycięstwa, co jest „zdarzeniem przyszłym i niepewnym”, pozbawi ją stanowiska „zgodnie z obowiązującym prawem”. Co dalej? Zdanowska wygrywa w pierwszej turze z poparciem 70 proc. i ponad 215 tys. głosów. Starzy wyjadacze z PO oceniają, że i tak wygrałaby w pierwszej turze, ale Rau z Sasinem swymi groźbami dorzucili jej z 15 pkt. proc. centrowego elektoratu, który rozważał poparcie kandydata PiS, ale tego nie zrobił, bo Zdanowską uznał za ofiarę nachalnych gier PiS. Wojewoda Rau, dziś szef MSZ, skompromitował siebie i swój urząd dyskwalifikująco, bo nawet nie próbował wygasić mandatu Zdanowskiej.