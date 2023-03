Referendum w sprawie odwołania prezydenta Piotrkowa. Złożono komplet podpisów mieszkańców popierających wniosek

Referendum w sprawie odwołania prezydenta Piotrkowa

W czwartek 23 marca 2023 w delegaturze Krajowego Biura Wyborczego w Piotrkowie złożono wniosek o zwołanie referendum w sprawie odwołania prezydenta Piotrkowa Krzysztofa Chojniaka wraz z wymaganą liczbą podpisów. W ciągu 30 dni zapadnie decyzja o ogłoszeniu referendum lub odrzuceniu wniosku o jego zwołanie. Przed złożeniem wniosku inicjatorzy zwołania referendum zorganizowali konferencję prasową.

- Nasza decyzja o zorganizowaniu referendum jest podyktowana tym, że nie spełniono naszych postulatów przedstawionych 19 stycznia podczas protestu, w którym wzięło udział 2 tysiące osób - mówi Agnieszka Chojnacka inicjatorka referendum. Pan prezydent nie słucha mieszkańców, ignoruje ich i lekceważy, w związku z tym nie widzimy innej wyjścia jak zorganizowane referendum, które go odwoła. Równocześnie nie chcemy blokować panu prezydentowi jego kariery poza pełnieniem funkcji prezydenta miasta, bo jak się dowiedzieliśmy pełni również funkcję w radzie nadzorczej TBS w Chełmie i udziela wykładów na Uniwersytecie Jana Kochanowskiego w Piotrkowie Trybunalskim. Włodarz, czyli ktoś kto piastuje takie stanowisko musi być skupiony przede wszystkim na ludziach, na mieszkańcach, na ich sprawach i na problemach, które dotyczą miasta, musi je rozwiązywać i być dla ludzi, bo po to go wybieramy. Dlatego korzystamy z referendum jako narzędzia demokracji, bo wierzymy, że ta demokracja pomoże nam zmienić miasto na lepsze, pozwoli nam zapewnić przyszłość kolejnym pokoleniom piotrkowian, naszym dzieciom i nam.