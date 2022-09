Regionalna Rada Olimpijska realizuje swe projekty w Ujeździe i Niewiadowie

Olimpijski trening odbył się w Ujeździe.

Hala GOSiR gościła olimpijczyków, którzy wcielili się w role trenerów. Po uroczystym otwarciu tego ciekawego wydarzenia, którego dokonali wójt gminy Ujazd Artur Pawlak i wiceprezes Regionalnej Rady Olimpijskiej w Łodzi Tomasz Rosset, przez dwie godziny Magalena Fularczyk-Kozłowska, Bogumiła Matusiak, Elżbieta Nowak, Sylwester Bednarek i Mateusz Rzeźniczak prowadzili zajęcia z dziećmi, dzieląc się swoim doświadczeniem i zachęcając do aktywności fizycznej. Każdy z uczestników Wielkiej Olimpijskiej Lekcji WF miał okazję sprawdzić się podczas pięciu różnych zestawów ćwiczeń. Całość projektu przygotowała i realizuje Regionalna Rada Olimpijska w Łodzi we współpracy z Ministerstwem Sportu i Turystyki.

Olimpijka w szkole olimpijczyków.

Dwukrotna medalistka olimpijska w wioślarskiej dwójce podwójnej Magdalena Fularczyk-Kozłowska była gościem uczniów Szkoły Podstawowej w Osiedlu Niewiadów im. Polskich Olimpijczyków. Podczas spotkania, prowadzonego przez wiceprezesa Regionalnej Rady Olimpijskiej w Łodzi Tomasza Rosseta, opowiadała o swojej karierze, a następnie odpowiadała na pytania dzieci, których ciekawość zdawała się niewyczerpana. Jednocześnie do rąk uczniów trafiły złoty medal z igrzysk Rio de Janeiro 2016 oraz brązowy z Londynu 2012. Była okazja do założenia ich na szyję i chociaż przez chwilę poczucia się mistrzem olimpijskim. Imprezę zakończyły wspólne zdjęcia i rozdawanie autografów. A to wszystko w ramach projektu „Dotknij olimpijskiego medalu” realizowanego przez Regionalną Radę Olimpijską w Łodzi przy wsparciu Ministerstwa Sportu i Turystyki oraz we współpracy z Łódzką Specjalną Strefą Ekonomiczną.