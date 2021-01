Rehabilitacja onkologiczna poprawia jakość życia pacjentów - mówi dr n. med. Anna Zwierzchowska z Wojewódzkiej Przychodni Rehabilitacyjnej

Czy obostrzenia związane z pandemią zmieniły sposób realizowania rehabilitacji onkologicznej?

Obostrzenia związane z pandemią nie wpłynęły na sam sposób usprawniania chorych onkologicznych, gdyż jest on prowadzony indywidualnie. Natomiast wyeliminowały możliwość prowadzenia ćwiczeń grupowych poprawiających wydolność chorych a przeprowadzonych w klubach fitness czy na basenie oraz uczestnictwo w psychoterapii grupowej.

Czy są ćwiczenia, które pacjent – na podstawie wytycznych przekazanych przez specjalistę – może (i powinien) wykonywać samodzielnie, poza szpitalem i poradnią?

Rehabilitacja onkologiczna nie powinna się ograniczać jedynie do zabiegów przeprowadzanych w warunkach oddziału czy poradni. Każdy z chorych jest wyuczany ćwiczeń, które powinien codziennie wykonywać w domu, jak również zachęcany do zwiększania aktywności fizycznej. W ramach edukacji prozdrowotnej chorzy są zachęcani do zdrowego trybu życia, to jest unikania czynników wpływających na powstawanie i rozwój nowotworów. Jednym z takich czynników jest brak aktywności fizycznej. Brak aktywności fizycznej jest uważany za niezależny czynnik ryzyka rozwoju choroby nowotworowej. W badaniach naukowych zwraca się uwagę na dobroczynny wpływ tańca, spacerów, nordic walkingu, ćwiczeń w wodzie, pływania, ćwiczeń grupowych, jazdy na rowerze i treningu wytrzymałościowo-siłowego. I do takiej aktywności fizycznej zachęcamy naszych pacjentów. Informujemy ich, iż – aby aktywność fizyczna odnosiła dobroczynny wpływ na organizm – muszą ją wykonywać systematycznie 3 razy w tygodniu i powinna trwać od pół do godziny.