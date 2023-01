Rekord temperatury w styczniu w Łódzkiem. Mamy lato zimą, zmienne prognozy. Co z tego wynika dla rolników?

Rekord temperatury w styczniu 2023

Aż 16,6 stopnia zanotowano w Nowy Rok około godz. 13 na stacji meteorologicznej na łódzkim lotnisku. To temperatura w cieniu. W słońcu było grubo ponad 20 stopni. Ale w innych częściach Polski było jeszcze cieplej, termometry na warszawskim Okęciu zanotowały aż 18,9 stopnia!

W ten sposób pobite zostały rekordy styczniowej i zimowej temperatury w Polsce.

Jak wyliczył profil Pogoda w Łodzi w stolicy regionu dotychczasowy styczniowy rekord 12,8 stopni C z 17. stycznia 1993 roku został pobity aż o 3,8 stopnia! W poniedziałek nie było wiele chłodniej – termometry pokazały 14,4 stopnia, by we wtorek w południe spaść do skromnych 7 stopni na plusie. Ciepło było też w innych miejscach Łódzkiego, np. w Wartkowicach w Nowy Rok było 16 stopni w cieniu.