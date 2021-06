Rekordzista WORD w Piotrkowie nie zdał już 200 razy na prawo jazdy! Zapisał się na 201. egzamin

Piotrkowianin od 17 lat systematycznie przystępuje do kolejnych egzaminów teoretycznych na prawo jazdy kat. B. Na nieudane próby wydał już ponad 6 tys. zł. Obecnie koszt przystąpienia do egzaminu teoretycznego to 30 zł, a praktycznego - 140 zł.

- Zgodnie z przepisami, do egzaminów można przystępować nieograniczoną ilość razy, a my nie możemy w to ingerować. Egzaminatorzy sugerowali panu, by skorzystał z pomocy której ze szkół jazdy. Czy skorzystał? Nie wiem, ale faktem jest, że osiągał już lepsze wyniki punktowe niż ostatnio, kiedy wiele brakuje, by zdać - mówi Dariusz Misztal, zastępca dyrektora WORD w Łodzi w oddziale terenowym w Piotrkowie.

Egzamin teoretyczny przeprowadzany jest na komputerach, a poprawność odpowiedzi ocenia system. Na udzielenie odpowiedzi na każde z pytań adept nauki jazdy ma 25 sekund. Zdobyć można 74 punkty, by zdać trzeba mieć minimum 68 punktów.