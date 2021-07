Remis ŁKS Łódź z Koroną w nietypowym meczu. Uraz Pirulo, kontuzja Ricarinho FOTO

Mecz obejrzało około 900 fanów, którzy zapłacili za bilety po 10 i 15 złotych. Nie zobaczyli oni w akcji Pirulo. Klub twierdzi, że powodem absencji piłkarza jest niegroźny uraz i oby rzeczywiście tak było. A może na rzeczy jest transfer do innego klubu? W każdym razie nie grał też Nacho Monsalve. Powód? Także uraz. W pierwszej części sparingu fani obejrzeli trzy gole. W 21 minucie indywidualną akcją zwieńczoną potężnym i co najważniejsze skutecznym uderzeniem z kilkunastu metrów popisał się Antonio Dominguez. Bramkarz Korony nie miał nic do powiedzenie. Tyle tylko, że kielczanie szybko odpowiedział aż dwoma golami skutecznego w meczach Adama Frączczaka, który najpierw dobił do siatki piłkę odbitą przez Dawida Arndta piłkę po strzale Jakuba Łukowskiego, a następnie wykorzystał świetne podanie ostatniego z wymienionych. Z kolei bramkarz Marceli Zapytowski dwukrotnie obronił kąśliwe uderzenia Antonio Domingueza z dystansu. Po przerwie na boisku pojawili się bramkarze Marek Kozioł oraz Ricardo Guima. W drugich 45 minutach przeważali przyjezdni, ale nie zagrozili bramce łodzian. Za to z boiska musiał zejśc kontuzjowany Ricardinho. Z kolei trzeciej odsłonie sparingu podopieczni trenera Kibu Vicuny podkręcili tempo, co też przełożyło się na sytuacje bramkowe. Dwie znakomite okazje zmarnował Stipe Jurić. W końcu Adrian Klimczak popisał się precyzyjnym podaniem z lewego skrzydła w pole karne do Macieja Wolskiego, któy pewnym strzałem ustalił wynik meczu. Chwilę później powinno być 3:2 dla ełkaesiaków. Dobrym uderzeniem popisał się Mikkel Rygaard, ale bramkarz gości był na posterunku. W ostatniej minucie szalę zwycięstwa na stronę gospodarzy mógł przechylić Stipe Jurić, ale zabrakło mu precyzji. W przyszłą sobotę czeka łodzian generalna próba przez zaplanowanym na 30 lipca (piątek) pierwszym meczem ligowym nowego sezonu w Tychach. Zmierzą się bowiem z drugoligowym Zniczem Pruszków. ą