Remisowy sparing ŁKS Łódź z Radomiakiem - ZDJĘCIA

Spotkanie, rozegrane na głównej płycie stadionu przy alei Unii 2 z udziałem kibiców, zakończyło się remisem 1:1, choć gospodarze prowadzili do 88 minuty. Nie było to wielki mecz z obu stron. Gra była rwana, królowała niedokładność. Pierwsi okazję bramkową mieli łodzianie po strzale nad poprzeczką Antonio Domingueza. W końcówce pierwszej połowy bramkarza Radomiaka probował z kolei zaskoczyć Michał Trąbka. W drugiej połowie na boisku pojawiło się nowych piłkarzy ŁKS. Był wśród nich Tomasz Nawotka, który zadebiutował w łódzkiej drużynie - na razie w sparingu. W 58 minucie Łukasz Sekulski wyprowadził sój zespół na prowadzenie. Gospodarze kontrolowali przebieg meczu, ale w 76 minucie do wyrównania mógł doprowadzić były ełkaesiak Artur Bogusz. Kiedy wydawało się, że miejscowi wygrają to spotkanie, Karol Podliński wykorzystał niezdecydowanie obrony ŁKS i ustalił wynik spotkania.

Za to telewizja Polsat poinformowała o zmianie transmisji meczów czwartej kolejki I ligi. I nie mamy dobrych informacji dla fanów ŁKS Łódź. Pierwotnie 20 września miał być pokazywany mecz Zagłębie Sosnowiec z ŁKS. Zamiast tego spotkania bedzie można obejrzeć potyczkę Korony Kielce z Górnikiem Łęczna. ą