Reprezentacja Hiszpanii - kadra na mundial. Mistrzostwa świata nadchodzą w najlepszym momencie

Kadra reprezentacji Hiszpanii na mundial

Gwiazda reprezentacji Hiszpanii - Pedri

W Barcelonie Pedri uczy się skutecznej gry i strzelania bramek od Roberta Lewandowskiego, podczas mundialu to raczej on i hiszpańska reprezentacja, a nie Polak, będzie skupiał uwagę kibiców całego świata. Choć ma dopiero 19 lat może znaleźć się wśród największych gwiazd mundialu w Katarze. Pamiętajmy, że został uznany za najlepszego młodego piłkarza Euro 2020. Jego wartość rynkowa wciąż rośnie, jak podaje transfermarkt, dziś wynosi równe 100 mln euro. Choć Hiszpanie długo nie mogli cieszyć się ze zdobycia złotego medalu na wielkiej imprezie, to teraz zawsze są dyżurnymi faworytami do tytułu mistrza. Hiszpanom ma w tym pomóc właśnie Pedri. - Jeśli Hiszpania nie wygra mistrzostwa, to mam nadzieję, że zdobędzie je Argentyna - przyznał Pedri.