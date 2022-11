Reprezentacja Hiszpanii - kadra na mundial. Puchar Świata nadchodzi w naszym najlepszym momencie Dariusz Kuczmera

Hiszpanie zawsze należą do grona jeśli nie faworytów, to na pewno najsilniejszych drużyn turnieju mistrzostw świata. Długo nie mogli zdobyć złota, aż do mundialu 2010. Później jednak znów było gorzej - Hiszpanie nie wyszli z grupy 2014 (wyprzedziła ich Holandia i... Chile), a w 2018 roku odpadli w 1/8 finału po rzutach karnych z Rosją. Jak będzie w Katarze? - Puchar Świata nadchodzi w naszym najlepszym momencie - skomentował swoje powołania trener „La Furia Roja” Luis Enrique, który zamierza walczyć o drugi tytuł dla Hiszpanii po 2010.