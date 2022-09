Reprezentacja Łodzi na strzeleckich Mistrzostwach Europy

Polskę na mistrzostwach reprezentuje 40 zawodników z kadry narodowej, którzy mają za sobą znakomite starty na arenie międzynarodowej. Ten rok obfitował bowiem w wygrane, to m.in. 6 medali na Pucharze Świata w Baku, 3 medale na Grand Prix ISSF w Grenadzie. Juniorzy o mistrzowskie tytuły będą rywalizować w dniach 6-11 września. Po nich seniorzy od 12 do 17 września, a wśród nich Agnieszka Nagay oraz Katarzyna Komorowska z łódzkiego Klubu Sportowego „Społem”.

- Trenujemy intensywnie cały rok, ale ściśle pod Mistrzostwa Europy przygotowujemy się od lipca. Ciężko pracujemy i mamy nadzieje na dobre efekty – komentuje Katarzyna Komorowska. - Nastawiamy się na walkę o najlepsze wyniki. Mamy bardzo mocny team, który pokazał już nie raz, na co go stać.

Nikt w Polsce nie strzela tak dobrze z karabinu pneumatycznego na dystansie 10 metrów, jak właśnie Katarzyna Komorowska ze Społem Łódź. W maju ustanowiła nowy rekord Polski, a to daje nadzieję na podium we Wrocławiu. Jest o co walczyć, bo poza medalami będzie się we Wrocławiu toczyła walka o pierwsze kwalifikacje na Letnie Igrzyska Olimpijskie w Paryżu w 2024 roku. - Nasi zawodnicy zajmowali wysokie miejsca, więc liczymy na to, że znajdą się w finałach - mówi Andrzej Kijowski, prezes Polskiego Związku Strzelectwa Sportowego.

Zdecydowanie bardziej doświadczoną zawodniczką, która będzie reprezentowała Łódź na Mistrzostwach Europy we Wrocławiu, jest Agnieszka Nagay - mistrzyni Europy, czterokrotna uczestniczka igrzysk olimpijskich. Jest doktorem biologii i… żołnierzem zawodowym. Pani kapral pracuje w Centralnym Wojskowym Zespole Sportowym. Razem z nim służą w tej jednostce tacy mistrzowie, jak np. najlepszy w Polsce i Europie młociarz Wojciech Nowicki czy Aleksandra Lisowska, która okazała się wielkim zaskoczeniem na ostatnich ME w lekkoatletyce w Monachium i została mistrzynią Europy w maratonie kobiet.

Transmisje z najważniejszych finałów z Mistrzostw Europy w strzelectwie sportowym we Wrocławiu będzie można obejrzeć na YouTube Polskiego Związku Strzelectwa Sportowego oraz International Shooting Sport Federation oraz tych organizacji (https://www.youtube.com/user/issfchannel oraz https://www.youtube.com/channel/UciBuT-8pjNk4tJr2iDDRbsQ).