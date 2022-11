Reprezentanci Polski z ŁKS Łódź. W sobotę mecz z Polonią Piotrków

Biało-Czerwoni zmierzyli się na wyjeździe (Arad) z Rumunią i przegrali mecz 0:2 (0:1). Było to spotkanie w ramach rozgrywek Elite League. Kelechukwu Ibe-Torti wyszedł w pierwszym składzie i grał do 71 minuty, potem zastąpił go Kamil Lukoszek ze Skry Częstochowa. Jan Kuźma wszedł na boisko w samej końcówce spotkania. Był to dla niego reprezentacyjny debiut. Stał się tym samym szóstym w historii ełkeasiakiem, który dostąpił zaszczytu gry w młodzieżowej reprezentacji naszego kraju. Szansę na debiut ma jeszcze bramkarz Aleksander Bobek, który przebywa na Malcie na zgrupowaniu reprezentacji U 19. Dziś rozpoczyna się tam turniej towarzyski, w którym Polska zmierzy się z rówieśnikami z Niemiec (23 listopada), Portugalią (26) oraz gospodarzami (29).

Jeśli chodzi o tabelę Elite League, Polska na na koncie sześć punktów i zajmuje w ligowej tabeli trzecie miejsce. Liderem są Niemcy (10), którzy wyprzedzają Włoch (9). Czwarta jest reprezentacja Czech (4), a piąta Rumunia (3).

Ełkaesiacy tymczasem trenują jeszcze na swoich obiektach. Mają zajęcia na boisku oraz w hali. W najbliższą sobotę czeka ich ostatni w tym roku mecz sparingowy. Zmierzą się w Piotrkowie Trybunalskim z tamtejszą Polonią, prowadzoną przez trenera Roberta Grzesiuka. Gospodarze spotkania, to czołowy czwartoligowiec, w tabeli rundy jesiennej plasują się na czwartym miejscu z dorobkiem 38 punktów. Prowadzi Widzew II Łódź - 53. Po zakończeniu tego spotkania piłkarze mistrza jesieni I ligi wyjadą na urlopy, z których wrócą 3 stycznia. Początkowo trenować będą na swoich obiektach, a 21 wylecą na zgrupowanie do Turcji, ale nie do Side. Tym razem będzie to Antalaya. Powrót do Łodzi zaplanowano na 4 lutego. Z kolei 11 lub 12 lutego pierwszy mecz o pierwszoligowe punkty z GKSTychy. Cały czas trwa internetowa sprzedaż karnetów na wiosenne mecze lidera pierwszoligowego rankingu (bilety.lkslodz.pl).

Trzecioligowe rezerwy ŁKS Łódź zakończyły wprawdzie rundę jesienną, lecz mają do rozegrania jeszcze dwa mecze sparingowe. 2 grudnia (piątek) zmierzą się na boisku przy ul. Minerskiej z Wartą Sieradz. Początek meczu zaplanowano na godz. 17. Na 9 grudnia (piątek) zaplanowano na tym samym boisku starcie z Wisłą II Płock. Rywal występuje w IVlidze mazowieckiej i jest na półmetku czwarty w tabeli, z dorobkiem 33 punktów. Mistrzem półmetka została Victoria Sulejówek (41), przed Mazovią Mińsk Mazowiecki (40) oraz KSCK Troszyn (37).