Resovia - Widzew 1:2. Młodzież zapewniła awans Widzewowi. Może będą derby z ŁKS? Zdjęcia

Widzew awansował do 1/16 finału Pucharu Polski. Dzień przed meczem chwaliliśmy młodzież trenera Janusza Niedźwiedzia i właśnie 19-latkowie zapewnili Widzewowi awans.

Niecałe sześć godzin przed meczem funkcję trenera Resovii objął dotychczasowy asystent Dawid Kroczek, który zastąpił na tym stanowisku Radosława Mroczkowskiego. Dawid Kroczek do Rzeszowa wyjechał z Aleksandrowa, gdzie prowadził piłkarzy Sokoła.

W Widzewie nie ma nerwowych ruchów w sztabie trenerskim. Janusz Niedźwiedź pracuje spokojnie, odnosi sukcesy i rotuje składem. Na Resovię wystawił nowych graczy. Zamiast Patryka Stępińskiego zagrał Tomasz Dejewski. Jako wahadłowy wystąpił Fabio Nunes. Środek pola z Markiem Hanouskiem stworzył Abdul Aziz Tetteh, w ataku Bartosza Guzdka wspierali Kacper Karasek oraz Mateusz Michalski.

W pierwszej fazie meczu swoje szanse miała Resovia – zadziałał może syndrom nowej trenerskiej miotły. Po półgodzinie gry prowadzenie uzyskał jednak pierwszy przedstawiciel widzewskiej młodzieży – 19-letni Bartosz Guzdek. Abdul Aziz Teteh zagrał do Dominika Kuna, a ten podał do Bartosza Guzdka. Młody napastnik Widzewa, który ma papiery na to, by w przyszłości przewyższyć nawet samego Marcina Robaka czy Marka Koniarka przyjął piłkę i nie dał szans bramkarzowi gospodarzy.