Resovia - Widzew. Młodzież Niedźwiedzia lepsza niż dzieciaki Mroczkowskiego

Drużynę Resovii prowadzi znany w Łodzi szkoleniowiec Radosław Mroczkowski. To ostatni trener, który potrafił utrzymać Widzew w ekstraklasie. W sezonie 2012/2013 zajął z łódzkim klubem 13 miejsce. Widzew nazywany był wtedy drużyną Dzieciaków Mroczkowskiego. W Widzewie bez skrupułów grali bowiem: 18-letni Mariusz Stępiński, 19-letni Krystian Nowak, 18-letni Patryk Stępiński, 22-letni Jakub Bartkowski, 20-letni Bartłomiej Kasprzak, 21-letni Bartłomiej Pawłowski, 20-letni Mariusz Rybicki.

Dzisiejszy Widzew nawiązuje do tamtych czasów, z tą różnicą, że są tacy, którzy uważają, że Młodzież Niedźwiedzia jest jeszcze bardziej utalentowana od Dzieciaków Mroczkowskiego. Pewnie poradziłaby sobie w ekstraklasie. Kto to taki? O sile Widzewa stanowią: 19-letni Bartosz Guzdek, 20-letni Radosław Gołębiowski, 19-letni Kacper Karasek. Każdy z tych młodych graczy ma duży wkład w pozycję Widzewa w tabeli pierwszej ligi. Jaka to pozycja, nie trzeba nikomu przypominać.