Restauracje w Łodzi otwierają ogródki już 15 maja! Niektóre ogródki na Piotrkowskiej będą działać zaraz po północy w sobotę 15 maja!

Możliwość przyjmowania gości w sezonowych ogródkach gastronomicznych zablokowana była aż od października 2020 roku. Miłośnicy spędzania wolnego czasu na ulicy Piotrkowskiej stęsknili się za chwilą relaksu przy stoliku pod parasolem, właściciele lokali gastronomicznych z równym utęsknieniem wyczekują klientów. Najbliższy weekend, o ile dopisze pogoda, powinien obfitować w upragnione spotkania. Tym bardziej, że sobotnie otwarcie ogródków zapowiedziało w Łodzi 105 restauracji, barów, kawiarni i lodziarni! Co więcej, niektórzy restauratorzy planują funkcjonować już od północy z piątku na sobotę, aby jak najszybciej spotkać się „na żywo” z klientami i rozpocząć realizowanie zamówień. Będzie to zatem wielki dzień zarówno dla branży gastro jak, i dla całej ulicy Piotrkowskiej. Deptak wreszcie zacznie tętnić życiem i zapełni się gwarem oraz muzyką. A zgodnie z zapowiedziami, już od 28 maja możliwa będzie także sprzedaż dań na miejscu, wewnątrz lokalu. Oczywiście wszystko w ramach obowiązujących obostrzeń.

Na najbliższy weekend restauratorzy szykują przede wszystkim swoją stałą ofertę, ale wielu zapowiada dodatkowe pozycje i atrakcje np. w postaci bezpłatnych degustacji. Ponad siedemnaście lokali zapowiedziało huczne otwarcie o północy, a japońska restauracja organizuje Sushi Night. Łódzkie Centrum Wydarzeń zapowiedziało też tematyczne nagrody dla najlepszych relacji zdjęciowych z 15 i 16 maja opublikowanych z oznaczeniem "#wracamynaPiotrkowską".

Restauratorzy nie kryją, że po ponownym otwarciu lokali ceny dań i napojów będą wyższe niż te, które pamiętamy sprzed lockdownu. - Czekamy na gości, mamy liczne sygnały, że ci chcą do nas wrócić. Zrobimy co się da, by byli zadowoleni. Długo walczyliśmy o przetrwanie, ceny się zapewne zmienią, ale to w tej sytuacji naturalny proces - mówi Filip Dopierała, właściciel Bistro.

Gdzie będzie się można spotkać już w najbliższy weekend? Zobacz na naszych slajdach.