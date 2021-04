Rewelacyjna Sandecja gra w Bełchatowie

Po pierwsze trzy bełchatowianie mogą sięgnąć już w piątek (23 kwietnia). Będzie to jednak piekielnie trudne, bo na stadion przy Sportowej zawita pierwszoligowa rewelacja, czyli Sandecja Nowy Sącz. Zespół prowadzony przez Dariusza Dudka ma za sobą efektowną serię 14 ligowych meczów bez porażki. Giekaesiacy czekają na wygraną w lidze od 13 listopada (zwycięstwo w Gdyni z Arką 2:1). - Jak się przełamać, to z najlepszymi, a dzisiaj Sandecja jest najlepszym zespołem pierwszej ligi - mówi Marcin Węglewski, trener GKS. - Wygrywa wszystko, widać, że załapała, zawodnicy dobrze się czują i zdobywają hurtowo punkty. My jesteśmy na drugim biegunie, ale jestem przekonany, że jak zwycięstwo przyjdzie, to fatalna seria się odwróci i będzie ona w drugą stronę nabijała punkty.

“Górale” przyjadą do Bełchatowa w najsilniejszym składzie. Będą więc byli gracze GKS Dawid Błanik, Adrian Basta oraz Maciej Małachowski.ą

I LIGA

26. kolejka. Piątek (23 kwietnia): Widzew Łódź - Górnik Łęczna (godz. 17.40, wynik meczu w rundzie jesiennej 0:0), GKS Bełchatów - Sandecja Nowy Sącz (16, 0:0). Sobota (24 kwietnia): Resovia - Zagłębie Sosnowiec (16, 2:0), Korona Kielce - ŁKS Łódź (12.40, 0:2), Radomiak Radom - Odra Opole (19.10, 1:1), Chrobry Głogów - GKSTychy (16, 0:4), GKS Jastrzębie - Bruk-Bet Termalika Nieciecza (16, 0:2). Niedziela (25 kwietnia): Arka Gdynia - Stomil Olsztyn (12.40, 1:1). Na 19 maja przełożono spotkanie Puszcza Niepołomice - Miedź Legnica.