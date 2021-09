Rewitalizacja Księżego Młyna, zabytkowym osiedlu robotniczym odnawiają aleję lipową

Inwestorzy z magistratu zapewniają, że zostaną też odnowione dwie równoległe, biegnące wzdłuż domów uliczki. Już w tym roku będzie gotowa ta od strony zachodniej. Będzie miała brukowaną jezdnię i chodniki oraz wygląd podobny do drogi na tyłach już wyremontowanych domów robotniczych. Natomiast ulica po wschodniej stronie alei lipowej zostanie zmodernizowana wczesną wiosną 2022 roku. Obie będą ulicami jednokierunkowymi.

Księży Młyn to dawne miasto w mieście. Modernizacja alei lipowej to powrót do korzeni. To tu na przełomie XIX i XX wieku przechodził główny trakt. Mieszkańcy spędzali przy alei większość wolnego czasu. Przebudowa alejki to radość nie tylko łodzian, ale i turystów, którzy licznie odwiedzają to miejsce – zaznacza łódzka przewodniczka Patrycja Czudak.