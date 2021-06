Rewitalizacja osiedla Księży Młyn w Łodzi. Prace na famułach przekroczyły półmetek ZDJĘCIA

Pierwszą odnowioną famułę, w ramach drugiego etapu rewitalizacji Księżego Młyna, oddano do użytku w styczniu 2020 roku. A teraz jak wygląda sytuacja?

- Aktualnie remontujemy cztery budynki przy ul. Księży Młyn 1, 3, 5, 9. Znajdą się w nich 34 mieszkania komunalne, świetlica dla najmłodszych, poczta oraz pracownia twórcza. Do końca sierpnia będą gotowe dwa budynki gospodarcze, w których powstaną trzy lokale użytkowe przy ul. Księży Młyn 7 i 9 oraz budynek gospodarczy przy ul. Przędzalnianej 57 z przeznaczeniem na działalność gospodarczą. Do 2023 roku wyremontujemy łącznie 47 budynków mieszkalnych i gospodarczych. Wartość inwestycji na Księżym Młynie to 110 mln zł - mówi Olga Kassyańska z Zarządu Inwestycji Miejskich w Łodzi.