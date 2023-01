Rewolucja kadrowa w PGE Skrze Bełchatów. Tańsze bilety na dzisiejszy mecz z Ukraińcami

Bilety w promocyjnej cenie można kupować online na stronie https://bilety.skra.pl/ (w sobotę i niedzielę, rabat nalicza się w koszyku) oraz w sklepie kibica i kasie w hali Energia w niedzielę bezpośrednio przed meczem.

Zapowiada się kadrowa rewolucja w PGE Skrze Bełchatów. Z klubu mają odejść po sezonie Karol Kłos, Mateusz Bieniek (do Warty Zawiercie) i Aleksandar Atanasijević.

Do bełchatowskiego klubu mają trafić Łukasz Wiśniewski z Jastrzębskiego Węgla, Mateusz Poręba, Karol Burtyn oraz przyjmujący AZS Olsztyn Bartłomiej Lipiński. 26-latek niedawno zadebiutował w reprezentacji Polski, a w przeszłości grał w m.in. Trefli Gdańsk czy Cuprum Lubin.

Jak ustalił Przegląda Sportowy do zmiany ma dojść także na stanowisku trenera - Joela Banksa ma zastąpić Alberto Giuliani, który w latach 2020-21 pracował w Resovii, a ostatnio prowadził Olympiakos Pireus.