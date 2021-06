“Rewolucja” w Bełchatowie - odchodzi trener i piłkarze

Klub poinformował, że nie przedłuży z 43-letnim szkoleniowcem wygasającego z końcem czerwca kontraktu. Nieoficjalnie dowiadujemy się, że jedynie wyprzedził ruch trenera, który nosi się z zamiarem wysłania wezwania do zapłaty zaległych kilkumiesięcznych wynagrodzeń.

Marcin Węglewski prowadził GKS Bełchatów od 1 czerwca 2020 roku, kiedy to przejął zespół po rezygnującym z dalszej pracy przy Sportowej Arturze Derbinie. W sezonie 2019/20 pod jego wodzą bełchatowianie zdołali się utrzymać w I lidze. Do sezonu 2020/21 drużyna przystąpiła zupełnie nowa drużyna, bo większość graczy odeszła z klubu. Ostatecznie drużyna uplasowała się na ostatnim miejscu w pierwszoligowej tabeli i spadła do II ligi.

W 46 ligowych meczach pod wodzą Marcina Węglewskiego GKSBełchatów zdobył 40 punktów. Na ten dorobek, jak wyliczył rzecznik prasowy klubu Michał Antczak, złożyło się 10 zwycięstw i 10 remisów. Giekaesiacy ponieśli przy tym aż 26 porażek z bilansem bramkowym 36-68.

Wszystko wskazuje, że Marcin Węglewski nie będzie długo bezrobotnym. Rozmawia bowiem z jednym z klubów pierwszoligowych. Zatrudnieniem szkoleniowca zainteresowany jest także jeden z klubów niższej ligi.

Nazwisko nowego szkoleniowca mamy poznać przed zaplanowanym na 28 czerwca inauguracyjnym treningiem przed drugoligowym sezonem.

Z klubem żegnają się także piłkarze. Do półrocznym wypożyczeniu do pierwszoligowego Podbeskidzia Bielsko-Biała wraca Filip Laskowski. 20-letni pomocnik wystąpił w 12 meczach I ligi, w których nie zdołał zdobyć bramki czy zaliczyć asysty. Z klubem rozstaje się także Michał Pawlik, którego wygasający z końcem czerwca kontrakt nie zostanie przedłużony. 26-letni pomocnik wystąpił w 28 spotkaniach ligowych oraz jednym Pucharu Polski. Gola nie strzelił.

Jak już informowaliśmy, z drużyną z Bełchatowa, jeszcze przed ostatnim meczem sezonu, rozstał się Damian Hilbrycht, który podpisał kontrakt z Resovią Rzeszów, którą prowadzi znany w naszym regionie trener Radosław Mroczkowski. Szkoleniowiec pracował wcześniej w Widzewie Łódź. Pomaga mu natomiast Dawid Kroczek, któy prowadził trzecioligowy Sokół Aleksandrów. ą