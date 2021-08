„Rezerwiści” ŁKS nie dali rady zdmuchnąć Znicza z Białej Piskiej ZDJĘCIA

Rezerwy ŁKS Łódź, które są beniaminkiem grupy pierwszej III ligi przegrały na swoim boisku ze Zniczem Biała Piska 1:2 (1:1).

Dla łodzian była to druga z rzędu ligowa porażka, bowiem poprzednio ulegli w Tomaszowie Mazowieckim Lechii aż 0:3 (0:1). Znicz wygrał pierwszy wyjazdowy mecz w tym sezonie. Oba zespoły mają na koncie po siedem punktów. Pierwszy gol padł w 32 minucie. Goście mieli rzut wolny z boku pola karnego. Do dośrodkowania najwyżej wyskoczył Adrian Duchnowski i głową skierował piłkę do siatki Aleksandra Bobka. Tuż przed przerwą gospodarze doprowadzili do remisu. Jeden z graczy Znicza dotknął we własnym polu karnym piłki ręką i sędzia wskazał na „wapno”. Kapitan ełkaesiaków Aleksander Ślęzak podszedł do piłki i pewnym strzałem doprowadził do remisu. Na początku drugiej połowy padło rozstrzygnięcie tego spotkania. Goście mieli rzut rożny. Lot piłki bitej w pole karne przeciął głową Łukasz Kuśnierz i skierował piłkę do siatki. W końcowych minutach meczu miejscowi przycisnęli, ale obrona Znicza nie dała się zaskoczyć i ŁKS II przegrał pierwszy w tym sezonie mecz ligowy na swoim boisku.

W przyszłą niedzielę (5 września) łodzian czeka mecz nad mecze. Zmierzą się na wyjeździe z rezerwami warszawskiej Legii. Niezbyt to odległe czasy, kiedy kibice żyli meczami pierwszych zespołów w ekstraklasie, ale jak się nie ma co się lubi, to się lubi, co się ma.