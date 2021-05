Rezerwy ŁKS Łódź i Unia Skierniewice w finale Pucharu Polski - ZDJĘCIA

Oba zespoły zapewniły sobie awans do finału w środę. Drużyna rezerw klubu a alei Unii 2 prowadzona przez trenerów Marcina Matysiaka i Pawła Drechslera pokonała na swoim boisku trzecioligowców z RKSRadomsko 1:0 (1:0). Gola strzelił pozyskany przez łodzian zimą z Lechii Tomaszów Mazowiecki Maciej Radaszkiewicz. Transfer wychowanka Polonii Raczki był strzałem w dziesiątkę, bo w IV lidze strzelił już 10 goli i jest wiceliderem klasyfikacji skutecznych w ŁKS II. Lideruje Aleksander Ślęzak, który ma na koncie 17 bramek, ale on grał już przecież w rundzie jesiennej. Dodajmy, ze ełkaesiacy są jedynym zespołem niepokonanym w IVlidze i spokojnie mogą się już czuć jak trzecioligowiec. Nad drugą w rankingu Wartą Sieradz mają aż dziewięć punktów przewagi. Do końca sezonu pozostało tymczasem sześć kolejek.

Broniąca trofeum Unia Skierniewice nie miała większych kłopotów z pokonaniem w Nieborowie tamtejszego Orła, który wcześniej sensacyjnie wyeliminował Pelikana Łowicz (2:1). Drużyna prowadzona jeszcze przez Rafała Smalca, który od 1 lipca przejmuje Polonię Warszawa, wygrała gładko 3:0 (2:0).

Pokonani w półfinale mogą liczyć na premię w wysokość 2,5 tys. zł od Łódzkiego Związku Piłki Nożnej. Za to zdobywca cennego trofeum otrzyma od PZPN40 tys. zł i wywalczy awans na szczebel centralny Pucharu Polski. Pokonany w decydującym meczu otrzyma 10 tys. zł od ŁZPN, ale na tym zakończy przygodę z rozgrywkami.

PÓŁFINAŁY PUCHARU POLSKI

ŁKS II ŁÓDŹ - RKS RADOMSKO 1:0 (1:0). 0:1 - Maciej Radaszkiewicz (43)

ORZEŁ NIEBORÓW - UNIA SKIERNIEWICE 0:3 (0:2). 0:1 - Adrian Dudziński (19), 0:2 - Hubert Berłowski (33), 0:3 - samobójcza (51).