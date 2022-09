Ring na środku sklepu firmy Bricoman. Zwycięskie walki pięściarzy UKS Victoria Boxing Łódź

Profesjonalny ring został ustawiony w Łodzi w sklepie firmy Bricoman przy ul. Przybyszewskiego. Walki bokserskie stały na wysokim poziomie.

– Turniej zorganizowałem wraz z kierownikiem sklepu Bogusławem Neumerem – opowiada trener UKSVictoria Boxing Łódź Bogdan Szuba. – To była pierwsza taka impreza boksu olimpijskiego w Polsce. Ring bokserski postawiony został w sklepie na samym środku w taki sposób, by mogli pomieścić się przybyli goście. Byli to dyrektorzy szkół i byli zawodnicy, olimpijczycy i medaliści mistrzostw Polski, tacy jak Jan Prochoń i Jan Wnęk, którzy również wręczyli medale i nagrody rzeczowe młodym adeptom i również doświadczonym zawodnikom pięściarstwa.

Bokserskie zawody były okazją do zorganizowania dużego pikniku. Na zewnątrz sklepu można było zjeść kiełbasę z grilla i napić się kawy. – Pomysł na takie zawody wpadł po prostu na treningu, w którym wziął udział kierownik sklepu Bogusław Neumer – dodał trener Bogdan Szuba. – Impreza została zorganizowana zgodnie z regulaminem Polskiego Związku Bokserskiego przy współpracy z Okręgowym Związkiem Bokserskim i oczywiście z moją kochaną szkołą MSMS Edukacja i sport która mieści się przy ul Jarosławskiej 29.

Walczący zawodnicy oprócz pucharów i medali dostali również nagrody rzeczowe w postaci voucherów, wkrętarek i wiertarek, które ufundował Bricoman. Międzynarodowa Szkoła Mistrzostwa Sportowego nagrodziła wszystkich uczestników walk bokserskich wspaniałymi książkami.

Zorganizowanych zostało 15 walk w każdej kategorii wagowej i wiekowej zaczynając od młodzika do seniora, a na turniej przyjechały takie kluby jak: LKS Niedźwiedź Kętrzyn, Champion Włocławek, RKB Boxing Radom, Fighter Kielce, Szamotuły Boxing Team, Walczak Poznań, Shark Łódź, Włókiennik Łódź, RKS Łódź i gospodarz turnieju UKSVictoria Boxing łódź.

Gospodarze zdobyli łącznie 10 medali, 9 złotych i 1 srebrny.

– Pierwszy nasz medalista to Alan Szwed, który w wadze do 43 kg wypunktował Alana Wojnarowskiego z Championa Włocławek – relacjonuje Bogdan Szuba. – Kolejne nasze złotko to Natalia Mucha w wadze do 52 kg. Decyzją sędziów 2:1 zdobyła złoty medal. Następny złoty medal zawisł na piersi Artema Fontanyi z naszej Victorii Boxing Łódź, który również wypunktował Michała Michalika z LKS Niedźwiedź Kętrzyn.

Nie zawiedli faworyci: Roman Zazubyk (Victoria Boxing Łódź) w wadze do 63 kg wygrał jednogłośnie na punkty z Grzegorzem Cieślakiem z RKS Łódź.

Elwir Karimov nadal pozostaje niepokonany na polskim rynku bokserskim. Wygrał jednogłośnie na punkty z kolejnym złotym medalistą mistrzostw Polski juniorów Emilianem Dudajkiem (RKB Boxing Radom)

Kolejny nagrodzony zawodnik Victoria Boxing Łódź to brązowy medalista Ukrainy Danylo Szeremietiew który przegrał z mistrzem Polski z Championa Włocławek Wiktorem Paćkowskim. I to właśnie piężciarz z Włocławka został wybrany najlepszym zawodnikiem turnieju. Natomiast Maksymilian Szwed wygrał walkowerem, bo do ringu nie stawił się doświadczony zawodnik z Kętrzyna Dominik Jędrej.

Nazar Romaniuk to kolejny złoty medalista z Victorii, który w wadze do 71kg pokonał zawodnika z Włókiennika Łódź Mateusza Grachala. W walce seniorów bardzo dobre starcie w ringu zaprezentował Vadim Chruszcz, który po bardzo mocnym pojedynku pokonał Cezarego Znamca z RKB Boxing Radom. Ostatnie złotko Victorii to Denys Bilow – wygrał już w pierwszej rundzie przez rsc, a jego rywalem był doświadczony zawodnik Włókiennika Łódź Hubert Stańczak.

To drugi udany turniej UKSVictorii Boxing Łódź. Pięściarze pokazali charakter i dobre przygotowanie, za które słowa uznania należą się nie tylko Bogdanowi Szubie, ale i Andrzejowi Bodnarczukowi.

– Dziękuję Andrzejowi, to z nim przygotowujemy naszą sekcję bokserską do startów i bez jego pomocy nie było by takich wyników – ocenia trener Szuba. – Już w najbliższy weekend część drużyny właśnie z Andrzejem Bodnarczukiem pojedzie do Lubochni na Memoriał Bokserski im. Jana Szczepańskiego. A ja z resztą naszej kadry jadę na mocno obsadzony Międzynarodowy Turniej Bokserski do Kętrzyna.