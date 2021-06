Roczny sokół zaginał podczas pokazów. Właścicielka prosi o pomoc

Koźlińska nie traci jednak nadziei i wierzy, że jej sokoła uda się odnaleźć. Jak mówi zna przypadki, kiedy udało się znaleźć takiego ptaka nawet po dwóch latach od zaginięcia.

- To wędrowne ptaki, które migrują na południe do Czech i na Słowację. Jaka jest cena takiego sokoła? To zależy od bardzo wielu czynników, ale myślę, że trzeba by za niego zapłacić tyle, co za pasa z dobrej hodowli – mówi Marlena Koźlińska.