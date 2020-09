Rok szkolny 2020 / 21. Dni wolne w roku szkolnym 2020 /2021. Kiedy ferie zimowe? Dni wolne w święta w szkołach 3.09.2020

Dni wolne w roku szkolnym 2020/2021

- Chociaż zamierzamy powrócić do stacjonarnego nauczania od 1 września i przytłaczająca większość szkół może dziś wrócić do stacjonarnego uczenia, to zdajemy sobie sprawę, że warto wykorzystać pewne elementy kształcenia na odległość także w tym stacjonarnym uczeniu – poinformował 27 sierpnia Dariusz Piontkowski, Minister Edukacji Narodowej.