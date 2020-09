Rok szkolny 2020/21 rozpoczęty! Kiedy będą ferie? Kiedy dni wolne? Kiedy koniec zajęć? Kalendarz roku szkolnego 2020/2021 Sprawdź! 1.09.2020

Rok szkolny 2020/21 rozpoczęty!

- Chociaż zamierzamy powrócić do stacjonarnego nauczania od 1 września i przytłaczająca większość szkół może dziś wrócić do stacjonarnego uczenia, to zdajemy sobie sprawę, że warto wykorzystać pewne elementy kształcenia na odległość także w tym stacjonarnym uczeniu – poinformował 27 sierpnia Dariusz Piontkowski, Minister Edukacji Narodowej.

Kiedy będą ferie? Kiedy dni wolne? Kiedy koniec zajęć?

Nie wiadomo jednak, jak długo może trwać stacjonarne nauczanie. Możliwe, że po jakimś czasie, znów trzeba będzie przejść na nauczanie zdalne. Znany jest natomiast kalendarz roku szkolnego, podaje go Ministerstwo Edukacji Narodowej.

Kalendarz roku szkolnego 2020/2021