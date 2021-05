Rolnicy, sadownicy i działkowcy liczą straty, a my - niestety - wydatki. Kapryśna pogoda uszczupli nasze i tak chude portfele...

W każdym razie w najbliższe dni do naszego regionu prawie zawita lato. Dziś i jutro termometry pokażą 25 - 26 stopni! Ale na pogodowym horyzoncie są już kolejne deszcze i ochłodzenie.

Wszyscy zastanawiamy się, czym może nas zaskoczyć aura. Do tej chwili przychylna nie była... Otóż straty w niektórych sadach sięgają nawet 60 procent. Plantatorzy truskawek twierdzą, że będzie mniej tych owoców nawet o 30 procent, czyli ceny będą wyższe niż przed rokiem, bo przez pogodę wegetacja jest opóźniona o jakieś dwa lub trzy tygodnie.

Ciągłe deszcze, brak słońca i zimno niepokoją też rolników. W wielu miejscach woda stoi na polach, a wegetacja jest opóźniona właśnie o kilkanaście dni. Do regionu łódzkiego zawitało wprawdzie lato, ale na krótko, bo ponoć wracają niskie temperatury.

Te obserwacje potwierdza Zdzisław Cyganiak, obserwator przyrody z Wartkowic w powiecie poddębickim. Jego zdaniem wegetacja jest opóźniona o 7-9 dni, a z powodu deszczy i braku słońca rośliny cierpią.- To sprawi, że będą niższe plony zbóż ozimych, jarych, roślin okopowych. Także kukurydza słabo rośnie - wylicza.

Sytuacja pogodowa nie jest dobra. W niektórych rejonach województwa w pierwszym tygodniu maja spadło tyle deszczu, ile przez cały miesiąc! Tak było na przykład w Wartkowicach w powiecie poddębickim. Tam przez pierwsze sześć dni maja na każdy metr kwadratowy gruntu spadły 54 litry deszczu, przy czym średnia dla całego maja to 55 litrów. Nieco lepiej było w rejonie Łodzi. Do czwartku spadło 27 litrów wody, to dokładnie połowa majowej normy. Dariusz Kluska, sołtys ze wsi Łęki w powiecie łęczyckim, ocenia, że w jego rejonie zalane są niektóre łąki w pobliżu rzek. Ale na polach nadmiaru wody nie widać.