Rolnik szuka goli. Piłkarki TME UKS SMS zdecydowanymi faworytkami meczu

Rolnik Biedrzychowice kolejnym rywalem TME UKS SMS Łódź

Klub ten zgromadził do tej pory zaledwie dwa punkty i zamyka ligową tabelę. - Drużyna Rolnika jest na pewno ambitna i będzie walczyć o jak najlepszy rezultat. Mecz z GKS kosztował nas sporo sił. Mam nadzieję, że najbliższe trzy dni pozwolą nam na odpowiednią regenerację. Liczę, że poradzimy sobie z Rolnikiem, choć dopóki ten zespół będzie utrzymywał korzystny wynik oraz zachowa siły, na pewno będzie nam trudno. Zwłaszcza, jeżeli będziemy pudłować tak, jak w meczu pucharowym - przestrzega przed lekceważeniem rywala Marek Chojnacki.

Oliwia Szperkowska uważa, że kluczem do wygrania niedzielnego spotkania będzie maksymalna koncentracja.

- Moim zdaniem w takich meczach musimy bardzo uważać i zachowywać koncentrację. Zespół Rolnika będzie pewnie bronił się głęboko. Musimy skupić się na neutralizowaniu ich kontr, bo mogą nas one drogo kosztować. Podejdziemy do tego meczu jak do każdego innego spotkania. Liczę, że go wygramy - podsumowuje zawodniczka meczu z GKS Katowice.