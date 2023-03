Romantycy Lekkich Obyczajów, Jamal, Koncert Muzyki Filmowej i Rap Stage Tour w ten weekend w Łodzi. Bilety na koncert jeszcze dostępne

Koncerty i wydarzenia w Łodzi w ten weekend. Zobacz nasze propozycje w galerii zdjęć:

W ten weekend w Łodzi odbędzie się kilka wyjątkowych koncertów. Na scenę w naszym mieście wyjdzie między innymi Jamal. Zespół znany przede wszystkim z przeboju "Policeman" powrócił do koncertowania i odwiedzi również Łódź! Koncert promujący przedpremierowo album "Chill from Hell" odbędzie się w sobotę, 11 marca w klubie Wytwórnia o godzinie 20.00.

Koncert Muzyki Filmowej 007 Symfonicznie w Filharmonii Łódzkiej

Koncert muzyki z popularnych filmów o agencie Jamesie Bondzie w wykonaniu znakomitych lubelskich muzyków odbędzie się w Filharmonii Łódzkiej im. Artura Rubinsteina w sobotę, 11 marca. Utwory takie jak "Skyfall", "Golden Eye", "Live and let die", czy piosenka z najnowszego filmu z serii o Agencie 007 - "No time to die" to przeboje, które wybrzmią w zupełnie nowym, symfonicznym wydaniu.