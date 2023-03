Romantycy Lekkich Obyczajów wystąpią w Łodzi. Koncert odbędzie się w klubie Scenografia w piątek 10 marca. Bilety dostępne na kupbilecik.pl

Zespół rockowy Romantycy Lekkich Obyczajów zagra w najbliższy piątek w Łodzi! Koncert promuje najnowszą płytę grupy o tytule "Wybaczyć wszystkim wszystko".

Koncert odbędzie się w łódzkim klubie Scenografia, przy ulicy Zachodniej 81/83. Bilety na wydarzenie w cenie od 49 złotych są wciąż dostępne między innymi na stronach kupbilecik, biletyna, ticketos i empikbilety.

"Cyrk, ryby, smoła. Znów próbowaliśmy znaleźć metafory do ludzkich emocji, które zmieniły się w ostatnich latach. My się zmieniliśmy w ostatnich latach. Wszyscy mamy jakąś zabliźnioną ranę, przez co blizny już nie wyróżniają nikogo z tłumu. Tak jak tatuaże. Nowe kolory które poznaliśmy barwią spojrzenie na naszą przeszłość, więc wspomnienia są słodsze i cieplejsze niż było w rzeczywistości. Mamy silne poczucie niepewności bycia i skończoności życia. Kosmos, lustra, rośliny.” - mówią artyści o swoim najnowszym wydawnictwie.