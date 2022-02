Romantyczne życzenia na dzień zakochanych. Wierszyki na Walentynki. Wiersze miłosne dla twojej walentynki 14.02.2022

Walentynki już 14 lutego! Wierszyki na Walentynki. Najlepsze wierszyki walentynkowe. Najlepsze życzenia na dzień zakochanych

WIERSZYKI WALENTYNKOWE

Gdyby moje serce Twego nie kochało

To by nic do Ciebie nie napisało,

Lecz moje serce tak Twoje miłuje

Że ręka pisze co ono dyktuje.