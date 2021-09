Romantyk sportu. Na zachodzie Łodzi szukają uzdrowiciela piłkarzy, na wschodzie pucują trąby i fanfary

Błogostan mogły zakłócić sukcesy sportowych gwiazd Najjaśniejszej Niepodległej. Euforia ogarnęła Naród po niespodziewanych zwycięstwach siatkarzy w mistrzostwach Starego Kontynentu.

Już po zakwalifikowaniu się do półfinałów, nie czekając na medale, Pan Prezydent i Pan Premier na wyścigi gratulowali nieszczęśnikom Vitala Heynena.

Co tam Tokio 2020, jesteśmy najlepsi, pobiliśmy Ruskich, niech Kreml tak się nie cieszy victorią Daniiła Miedwiediewa w US Open. Przeskoczyliśmy, jak na Wielkiej Pardubickiej, ostatnią przeszkodę do strefy medalowej, szkoda, że w drugorzędnej imprezie. Niestety dopadła nas kolejna klątwa, słoweńska. Miało być pięknie, złoto Europy na gorzką osłodę. Mimo to katowicki Spodek odlatywał. Na szczęście nie za daleko, siedem lat budowy poszłoby w pierony, a Gierek z Ziętkiem przewracaliby się w grobach.

Co będzie z klątwą olimpijskich ćwierćfinałów, przekonamy się za trzy lata. Co prawda Bartosz Kurek, Michał Kubiak, Grzegorz Łomacz, Piotr Nowakowski, Damian Wojtaszek, będą wtedy piękni 36-letni, a Fabian Drzyzga, Paweł Zatorski 34-letni. Młode wilki na czele z trzydziestolatkami dostaną kolejną szansę. Ból i żal po Tokio 2020 pozostanie przynajmniej do Paryża 2024, albo nigdy nie przeminie.