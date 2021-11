Romantyk sportu: Za Smudy były farbowane lisy, teraz mamy polskiego Anglika

Za trzy tygodnie cały świat dowie się kto zdobył Złotą Piłkę. Marzyciele i fantaści liczą na triumf Roberta Lewandowskiego. Głosowanie zakończone, ale ogłoszenie wyników za 21 dni. Znawcy przedmiotu wskazują, głosujący brali pod uwagę Euro 2020, Ligę Mistrzów, Copa America 2021, którą wygrała Argentyna. W finałach Euro Polska zajęła 21 miejsce, w Lidze Mistrzów Bayern odpadł w ćwierćfinale.

Pojedynki Legii w II lidze europejskich pucharów przypominają jazdę rollercoasterem. Po kapitalnym początku nastąpił gwałtowny zjazd na łeb na szyję. Ale legioniści jeszcze nie wylecieli z kolejki górskiej. Nowe objawienie polskiej myśli szkoleniowej, wyciągnięty z III-ligowych rezerw Marek Gołębiewski, przed rewanżem z liderem Serie A, wygadywał głupoty, puentując bełkot, święto albo stypa.

Mieliśmy konsolację. Ogarnięci pomrocznością jasną cieszyli się, wygraliśmy pierwszą połowę. Widać duch Wojciecha Łazarka nie ginie w narodzie. Toż to paranoja być zadowolonym z porażki 1:4. Zbieranina gamoni z 11 państw, od Azerbejdżanu, po Mauritius, mimo gonitwy z wywieszonymi językami, nie dała rady.

Przy okazji za transfery oberwało się od kiboli dyrektorowi sportowemu. Pan dyrektor jest z siebie zadowolony i mocny. Po ligowym meczu potrafi wparować do szatni i opier.... grajków, a cudzoziemscy analfabeci cieszą się myśląc, że chwali ich boiskowe popisy. Kłania się Kabaret Paranienormalni.

Miniony tydzień był pokazem siły i walki o dobro Ojczyzny Pierwszego Obywatela Najjaśniejszej Niepodległej. Pan Prezydent w ekspresowym tempie zafundował tymczasowy paszport obrońcy 15 klubu Premier League Aston Villi, Matty'emu Cashowi. Za Franciszka Smudy mówiło się o farbowanych lisach. Teraz mamy polskiego Anglika. Matty nie mówi po polsku, ale pilnie uczy się Mazurka Dąbrowskiego. Z napięciem oczekujemy prawykonania naszego hymnu przez Matty'ego przed meczem z Andorą. Oby nie poszedł w ślady niezapomnianej Edyty Górniak, jęczącej, Jeszcze Polska nie zginęła, na Mundialu w Korei.

Pan Prezydent nie spoczął na laurach włączając się w poszukiwania skradzionych rowerów srebrnej medalistki olimpijskiej Mai Włoszczowskiej. Światowa kompromitacja, okradziono członka MKOL. Po interwencji Ojca Narodu policja ruszyła z kopyta do roboty, przy współpracy z uczciwym złodziejem odzyskała mistrzowskie pojazdy. Polak potrafi!

Zawirowania w MKOL i UIPM Międzynarodowej Federacji Pięcioboju Nowoczesnego. Po skandalu w Tokio 2020, kiedy koń odmówił skakania liderce konkursu, jej menadżerka pobiła niesfornego wierzchowca, zawodniczka kopała ostrogami i waliła szpicrutą po łbie narowistego Świętego Chłopca.

Larum podnieśli obrońcy zwierząt. Przerażeni notable z UIPM wykluczyli, po igrzyskach Paryż 2024, jeździectwo z pięcioboju. Co w zamian dowiemy się 1 grudnia. Kolarstwo odpada, w przyszłości zawody mają odbywać się na stadionie. Może wyścigi na hulajnogach? ą