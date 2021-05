Rośliny trujące dla kota. Najbardziej trujące rośliny dla psów i kotów! Oto toksyczne kwiaty bardzo groźne dla zwierząt 30.05.2021

Rośliny trujące dla kotów. Masz w domu kota? Pamiętaj, że niektóre popularne rośliny mogą mu zaszkodzić

Koty to stworzenia, które uwielbiają jeść i skubać prawie wszystko, co wpadnie im w łapki. Ich apetyt i ciekawość bywają nienasycone. Właśnie dlatego właściciele uroczych sierściuchów powinni zdawać sobie sprawę z tego, że nie wszystkie rośliny, które są popularne w kwiaciarniach lub hipermarketach, należy zabierać do domu. Koty mogą się zatruć, zjadając choćby część niektórych roślin ciętych lub doniczkowych. Przedstawiamy ich listę!