Rosnąca Odporność. Nowy konurs dla gmin, który ma zwiększyć wyszczepialność

Rosnąca Odporność to nowy rządowy konkurs mający zwiększyć wyszczepialność w gminach. Do tej pory ranking gmin prowadzony był ogólnokrajowo. Tym razem rywalizować mają gminy w ramach jednego powiatu. To ma zmobilizować do większej rywalizacji.

Wicewojewoda łódzki Karol Młynarczyk prezentując konkurs użył porównania piłkarskiego. - Powiat to grupa, a gminy są drużynami, które rywalizują o zwycięstwo - mówił na konferencji prasowej Młynarczyk.

Konkurs będzie trwał do 31 października. Po tym czasie wszystkie gminy zostaną ocenione pod względem zaawansowania szczepień i wyłonieni zostaną zwycięzcy. Dla powiatów, które mają pięć i więcej gmin, wybranych będzie trzech zwycięzców. Najlepiej zaszczepiona gmina w powiecie dostanie 1 mln, druga z kolei 500 tys. zł, a trzecia -250 tys. W województwie łódzkim wszystkie powiaty mają co najmniej pięć gmin. To oznacza, że pula nagród dla gmin wyniesie 36,75 mln zł.