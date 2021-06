Rowery towarowe dla przedsiębiorców z Łodzi. Wspólny konkurs Fundacji Fenomen, Veoli i łódzkiego magistratu

Sponsorem połowy wartości rowerów jest łódzka Veolia, magistrat dorzucił 7,5 tys. zł na ich dwuletnie utrzymanie. Do zdobycia są trzy rowery marki Urban Arrow, kosztujące od 22 do 30 tys. zł. Przedsiębiorcy będą płacić za nie 399 lub 499 zł przez dwa lata, potem po zapłaceniu 2 tys. zł rower stanie się ich własnością. Zgłoszenia przyjmowane są do 16 czerwca przez stronę rowerowalodz.pl/towarower.

- Taki rower nie utyka w korkach, można go zaparkować nawet we wnętrzu budynku i dowieźć ładunek od drzwi do drzwi - mówi Hubert Mazur ze sklepu Towarowe, który dostarcza rowery. - Wszędzie tam, gdzie ładunek nie jest bardzo ciężki, rower może się sprawdzić - dodaje.

W Łodzi działa m.in. hydraulik dojeżdżający do klienta rowerem towarowym oraz dostawca napojów do lokali przy Piotrkowskiej. Ale w innych miastach rowerami dostarcza się m.in. czystą pościel do apartamentów czy kawę do lokali.

Jesienią ubiegłego roku Veolia przekazała łódzkiemu magistratowi 10 rowerów elektrycznych dla urzędników.