Rowerzysta pijany w sztok! Miał prawie 3 promile alkoholu w organizmie. Policja z Wielunia zbadała trzeźwość kierowców i rowerzystów

Rowerzysta miał ponad 2,7 promila alkoholu

Weekendowym rekordzistą okazał się być 47- letni mieszkaniec powiatu wieluńskiego. Miał ponad 2,7 promila alkoholu w organizmie. Mundurowi zatrzymali go do kontroli drogowej 6 września br. w miejscowości Dolina Czernicka. Nieco później w miejscowości Nietuszyna policjanci skontrolowali stan trzeźwości 53- letniego rowerzysty. Badanie alkomatem wykazało u niego ponad 2,2 promila.

Obaj odpowiedzą za popełnione wykroczenie , które zagrożone jest karą grzywny lub aresztu.

Nietrzeźwi za kierownicą w powiecie wieluńskim

Wśród kierowców rekordzistą byli: kierujący motorowerem romet i kierowca mazdy. Kierowcę rometa wieluńscy policjanci zatrzymali do kontroli drogowej 6 września w miejscowości Mierzyce. Jak wykazało badanie alkomatem 62- latek zdecydował się wsiąść za kierownicę mając ponad 2,2 promila alkoholu w organizmie. Kierowca mazdy został zatrzymany do kontroli drogowej tego samego dnia w Skomlinie. Badanie alkomatem wykazało u 34- latka ponad 2,2 promila alkoholu w organizmie. Okazało się też, że nie posiadał on uprawnień do kierowania, za to wykroczenie ukarany został mandatem karnym w wysokości 500 zł.