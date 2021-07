Rozbił butelkę na głowie rywala. Po nocnej bijatyce pod sklepem na Bałutach oskarżony trafi prze sąd

Na ławie oskarżonych zasiądzie 33-letni Łukasz M., który ma wykształcenie gimnazjalne i jest operatorem maszyn introligatorskich. Do tej pory nie był karany. Śledczy zarzucają mu ciężkie pobicie Łukasza S. Akt oskarżenia w tej sprawie trafił do Sądu Okręgowego w Łodzi.

Zaatakował rywala butelka po piwie

Do incydentu doszło w nocy z 18 na 19 kwietnia 2020 roku. Z ustaleń prokuratury wynika, że oskarżony wypił z sąsiadem kilka piw po czym poszli do sklepu monopolowego, gdzie spotkali pokrzywdzonego. Łukasz M. wpadł na pomysł, że w pobliskim bankomacie wypłaci 20 zł, za które kupi piwo.

Nagle między fundatorem a Łukaszem S. doszło do szarpaniny, która zamieniła się w bijatykę. Adwersarze zadawali sobie mocne ciosy, padali na ziemię, wstawali i dalej zawzięcie walczyli. Oskarżony rozstrzygnął pojedynek w ten sposób, że chwycił butelkę po piwie i zadał cios w głowę rywala, który doznał wstrząsu krwotocznego. W ciężkim stanie trafił do szpitala, gdzie lekarze go uratowali.