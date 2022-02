Rozmowa z Tomaszem Muchińskim - asystentem Czesława Michniewicza w reprezentacji Polski, byłym bramkarzem i trenerem Widzewa Łódź

Został pan asystentem trenera reprezentacji Polski w piłce nożnej. To duże wyróżnienie?

Na pewno. To wyjątkowa chwila dla każdego trenera, który o tym marzy. Mnie to marzenie się spełniło. Mam nadzieję, że z odpowiednim dla nas wszystkich finałem, czyli wyjazdem na mistrzostwa świata w Katarze.

Łódź powinna być z pana dumna?

Chciałbym, by dumna była cała Polska. Mecz z Rosją do łatwych nie będzie należał. Życzyłbym sobie byśmy przeszli tę pierwszą przeszkodę z dobrym finałem. I zagrali potem ze zwycięzcą meczu Szwecja – Czechy o bezpośredni awans na mundial w Katarze.