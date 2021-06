Rozpoczęła się kwalifikacja wojskowa w regionie łódzkim. Co trzeba zabrać na kwalifikację wojskową? Terminy kwalifikacji wojskowej

We wtorek 1 czerwca rozpoczęła się kwalifikacja wojskowa w regionie łódzkim. Jako pierwsza wystartowała komisja w Kutnie. W tym roku kwalifikacja przebiega nieco inaczej niż w latach ubiegłych, ponieważ trzeba zbadać także osoby, które nie zdążyły wziąć w niej udziału w roku ubiegłym, kiedy wszystko przerwała pandemia. Druga różnica polega na tym, że w latach ubiegłych kwalifikację przeprowadzano od lutego do kwietnia. W tym podzielono ją na dwa etapy: od 1 czerwca do 23 lipca oraz od 9 sierpnia do 19 listopada.

Zwykle przed komisjami w regionie łódzkim stawało co roku około 13 tysięcy osób, w tym roku będzie to około 18 tysięcy – właśnie ze względu na konieczność nadrobienia zaległości z ubiegłego roku.

Oprócz Kutna, w pierwszym etapie kwalifikacji znalazły się: miasto Piotrków Trybunalski oraz powiaty brzeziński, łaski, opoczyński, pajęczański i skierniewicki. Powiaty piotrkowski i miasto Skierniewice są traktowane oddzielnie i tam kwalifikacja odbędzie się w drugim etapie. W Łodzi kwalifikacja odbędzie się na przełomie sierpnia i września w trzech komisjach.