Rozpoczęły się szczepienia przeciw COVID-19 w Łodzi. Pierwsi seniorzy już zaszczepieni w szpitalu tymczasowym 25.01.2021

Z powodu małej liczby zachorowań szpital tymczasowy w hali Expo Łódź nie musi opiekować się pacjentami z COVID-19. Dlatego zostanie wykorzystany do prowadzenia punktów szczepień. Utworzonych zostało tam aż osiem punktów szczepień, dlatego szczepionych będzie tam aż 240 osób dziennie. Jeśli dostawy szczepionek do Polski zostaną zwiększone, ta liczba jeszcze się zwiększy.

Na razie jednak praktycznie nie ma już wolnych miejsc. Jak poinformował w niedzielę (24 stycznia) szef kancelarii premiera Michał Dworczyk już 3 mln z dostępnych obecnie dla Polaków 3,1 mln szczepionek zostały rozdysponowane. - To oznacza, że nie mamy już wolnych szczepionek i terminów. Wynika to z braku szczepionek - powiedział. To oznacza, że terminy do końca marca się skończyły, a chętni seniorzy muszą poczekać na nowe pule dawek.