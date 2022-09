Rozpoczyna się sprzedaż karnetów na żużlowe mecze H. Skrzydlewska Orzeł. W sobotę V Mecz Narodów

Karnety będzie można nabywać w pierwszej kolejności na stadionie w sprzedaży stacjonarnej, a kilka dni później za pośrednictwem internetowego systemu. Wszystkie szczegóły będą na bieżąco przekazywane za pośrednictwem strony www.orzel.lodz.pl.

- Proponujemy kibicom do końca września karnet normalny w cenie promocyjnej 250 zł - mówi honorowy prezes KŻ Orzeł Łódź Witold Skrzydlewski. Warto zauważyć, że jest to cena niższa, niż w zakończonym kilka dni temu sezonie, a pamiętajmy, że koszty funkcjonowania klubu i organizacji imprez drastycznie wzrosły. Gdy słyszy się, jakie pieniądze oczekują zawodnicy na kolejny sezon to są to kwoty kilkukrotnie wyższe, niż do tej pory. Musimy to szaleństwo przeczekać. Tym bardziej zachęcamy kibiców do wsparcia klubu i zakupu karnetów. Nowością będzie możliwość zakupu karnetów, a potem biletów poprzez nowy system sprzedaży. Uruchamiamy nowy system sprzedaży na stadionie, gdzie każdy kupujący będzie mógł otrzymać od razu wydrukowany karnet. Prosimy o wyrozumiałość, bo jesteśmy w trakcie wdrażania systemu, więc jeśli pojawią się jakieś problemy techniczne to będziemy starali się reagować na bieżąco. Na pewno każdy, kto przyjdzie zakupi karnet.